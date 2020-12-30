شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتاج حافز إيجابي قوي – تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب في مسار جانبي كما يظهر بالصورة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي مستوى 48.75 وتسهيل مهمة مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 49.40 وتمتد إلى 51.70.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 47.40، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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