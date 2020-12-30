شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً صاعداً الآن في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة لزيارة مستوى 26.88 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 27.65 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 25.06 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد