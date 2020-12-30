شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع جديد ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار اختبار مستوى 1903.50 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 1928.60 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق 1875.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1905.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد