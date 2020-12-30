شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: 509 مليون دولار حجم صادرات المنتجات الورقية والتغليف حتى نوفمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد جابر وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، إن صادرات القطاع بلغت حتى شهر نوفمبر من العام الجارى 2020 نحو 509 مليون دولار فى تراجع طفيف بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه والتى بلغت 549 مليون دولار ، وتركزت حصيلة الصادرات فى أكبر 10 دول تستحوذ على المنتجات المصرية من القطاع ويأتى فى مقدمتها بريطانيا وشمال أيرلندا والتى بلغت قيمة الصادرات إليها 54 مليون دولار.

وأضاف جابر فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، إن دولة كينيا احتلت المركز الثانى من قائمة أهم الدول التى نصدر إليها بنحو 42 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية احتلت المركز الثالث بقيمة 41 مليون دولار، والسودان 39 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 37 مليون دولار، بالاضافة إلى ليبيا 32 مليون دولار، وإيطاليا 26 مليون دولار، ويأتى فى نهاية قائمة أبرز 10 دول من الصادرات حتى نوفمبر 2020 هى المغرب 22 مليون دولار، ولبنان 29 مليون دولار.

وأوضح نائب رئيس المجلس التصديرى، إن أبرز المنتجات والسلع التى تم تصديرها هى المنتجات الورقية مثل ورق التغليف، والورق المقوى ، والكرتون ، وورق التواليت، ودفاتر وكشاكيل، بالاضافة إلى كتب وأكياس تعبئة وتغليف.

وتابع: أن المجلس سيقوم بإرسال بيان بكافة المنتجات والسلع التى ينتجها قطاع الطباعة والتغليف والورق فى مصر إلى مكتب التمثيل التجارى بألمانيا لعرضها على السوق الألمانى والدخول بهذه المنتجات فى المناقصات التى تبرمها الدول الأوروبية لصالح ألمانيا فى هذا القطاع، موضحا أن البيانات لن تقتصر على عدد الشركات المسجلة بالمجلس والتى تقارب الـ 70 شركة، ولكن ستشمل استثمارات كافة الشركات فى القطاع فى السوق المصرية للاستفادة من نفاذ المنتج المصرى إلى السوق الأوروبى وتحقيق أعلى معدلات من التصدير.

كما خاطب المجلس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى السعودية لبحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودى ، خاصة بعد عقد بروتوكول تعاون مع شركة سعودية التى تمنح شهاداة الجودة اللازمة لنفاذ المنتج المصرى إلى هناك، ولفت إلى أن المجلس سيقوم بأول بعثة تجارية إلى دولة تنزانيا منتصف مارس 2021 المقبل لبحث زيادة الصادرات والتعرف على أهم الفرص المتاحة للسلع المصرية هناك.