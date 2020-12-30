شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في أسبوعين وسط تراجع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من كانون الأول/ديسمبر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 17 من هذا الشهر، حينما اختبر الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الأول/ديسمبر والذي قد يعكس اتساع العجز إلى نحو 2.9 مليون برميل مقابل نحو 0.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير من عام 2021 بنسبة 0.33% لتتداول عند مستويات 48.29$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.13$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 48.00$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.04% لتتداول عند 51.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.32$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 51.09$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 89.76 مقارنة بالافتتاحية عند 89.95، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 89.99.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 81.5$ مليار مقابل 80.3$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.1% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 58.2 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد توقيع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين رفض مشروع القانون كما كان متوقعاً.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تصريح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي بأن المرحلة الأسوأ في مواجهة كورونا لم تحدث بعد وأن على المواطنين داخل بلاده توقع السيناريو الأسوأ خلال شهر كانون الثاني/يناير القادم، موضحاً أن وضع الفيروس خرج عن السيطرة في العديد من المناطق داخل بلاده وأن فترات العطلات وارتفاع معدلات السفر خلالها قد تجعل الشهر المقبل أسوء من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أعرب الدكتور فاوتشي عن أماله في إلا يصل تسجيل أعداد المصابين لأكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة يومياً، لكون ذلك سيؤثر سلباً على الخدمات الصحية في الولايات المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 80.16 مليون ولقي 1,771,128 شخص مصرعهم في 222 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن آماله في أن يتعافى إنتاج النفط بالتزامن مع تعافي الأسواق المالية، مع تطرقه لكون الطلب العالمي على النفط لا يزال أقل ما بين 6 إلى 7 ملايين برميل يومياً عن قبل جائحة كورونا وأنه من المتوقع أن يكون الطلب الإضافي على النفط 5 إلى 6 ملايين يومياً العام المقبل، مضيفاً أنه يمكن تعديل اتفاق أوبك+ إذا ما تعافت الأسواق أسرع من التوقعات.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأربعاء الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحد إلى إجمالي 264 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ خمسة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 442 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً، ونود الإشارة لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.