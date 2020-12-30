شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة وكل مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاديات الآسيوية على أعتاب انتهاء عام 2020.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.72% ليخسر 13.14 نقطة ويصل إلى المستوى 1,806.04، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 171.28 نقطة ويصل إلى المستوى 27,396.87.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.97% ليربح 49.00 نقطة ويصل إلى المستوى 5,091.94، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 21.77 نقطة ويصل إلى المستوى 3,400.81.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.13% ليربح 300.76 نقطة ويصل إلى المستوى 26,869.25، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 20.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,840.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.32% ليخسر 42.86 نقطة ويصل إلى المستوى 13,203.91، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.83% ليخسر هو الأخر 55.69 نقطة ويصل إلى المستوى 6,644.60.