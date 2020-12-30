شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى بالأسواق المصرية.. الكندوز يبدأ من 110 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 30-12-2020 استقرارا فى السوق المحلى بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110- 140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادى 110 - 125جنيها الكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وكان حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن حجم الواردات من اللحوم المستوردة سنويا تقدر بنحو 250 ألف طن من البرازيل والهند، والتى تعتبر من أكبر الدول التى لديها مجازر عملاقة وتصدر لكافة دول العالم وتتميز اللحوم البرازيلى بجودتها مقابل الهندى، نظرا للبيئة الخصبة والمجازر العملاقة بدولة البرازيل حيث نستورد منها 150 ألف طن، ومن الهند 100 ألف طن سنويا.

وأضاف النجار، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أزمة كورونا أثرت على كافة الأسواق العالمية وفى مصر، وتراجعت حجم الواردات من اللحوم خلال العام الجارى 2020 بنحو 40%، إلا أن هناك كميات من المعروض كبيرة فى السوق المصرى ولم تتعرض اللحوم لأى نقص، متوقعا أن تتعافى الأسواق عند الانتهاء من جائحة كورونا حول العالم وفى مصر، إلا أن الأزمة لم تؤثر على طبيعة المعروض من السلع الغذائية.

وأشار النجار إلى أن أسعار اللحوم البرازيلى للمستهلك تتراوح من 65 إلى 70 جنيها للكيلو، وسعر اللحوم الهندى تتراوح من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، موضحا أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنية ووفرة المعروض منه ساهم فى زيادة حجم المعروض من اللحوم وكافة السلع المستوردة وبأسعار مخفضة عن الاسعار التى كنا نستورد منها بالدولار وسعره 17 جنيها مقابل الجنيه.