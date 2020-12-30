شكرا لقرائتكم خبر عن أهم ما قدمته وزارة السياحة والآثار خلال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال عام 2020، عملت وزارة السياحة والآثار على تنمية الموارد المالية لقطاع الآثار، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات وافتتاح عددا من المعارض الخارجية.

في الفترة ما بين فبراير وأبريل تم تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بمنطقة آثار سقارة، وتنفيذ 100 لوحة إرشادية، بالإضافة إلى عدد من المظلات الخاصة بالزوار بمنطقة آثار سقارة وتم الانتهاء من تنفيذ المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة بالتعاون مع أحدي شركات القطاع الخاص.

كما تم توقيع بروتوكول بين المجلس الأعلى للآثار وصندوق مصر السيادي لتطوير وتقديم وتشغيل الخدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وتم التعاقد مع لتقديم خدمة توفير الحمامات ذاتية التنظيف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتشغيل خدمات السيارات الكهربائية بالمواقع الأثرية.

وتم افتتاح عددا من المعارض الخارجية المؤقتة للآثار، التي تعد مصدرا هاما للموارد المالية للوزارة بالإضافة إلى دورها الترويجي، وهي افتتاح معرض للمستنسخات الأثرية في إيطاليا، وو وصول عدد الزائرين بمعرض آثار توت عنخ آمون بالعاصمة الإنجليزية لندن إلى أكثر من 580,000 قبل غلقه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (افتتح في نوفمبر 2019 ، وعادت القطع الأثرية إلى مصر في27 أغسطس 2020.

كما تم افتتاح معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في متحف فيرجينيا للفن في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية.،و افتتاح معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ.

وأخيرًا، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إقامة معرض أثري بالمملكة العربية السعودية، لأول مرة، بعنوان "شطر المسجد"، بمتحف اثراء بمدينة الظهران وسيكون مدة المعرض 24 شهرًا.