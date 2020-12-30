شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنيا الأكثر فى إجمالى تثبيت الموظفين المؤقتين خلال نوفمبر بـ8379 موظفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن تفاصيل تثبيت الموظفين خلال شهر نوفمبر الماضى والذين كانوا ضمن العاملين المؤقتين، موضحا أن الاجمالى بلغ (8635) موظفاً .

وجاءت حركة التثبيت التي تمت وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، كالتالى :-

عدد 8379 موظفا بديوان عام محافظة المنيا ، و238 موظفا بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، وتثبيت 13 موظفا بديوان عام محافظة سوهاج ، وعدد 3 موظفين بجامعة عين شمس، وموظف واحد بكل من ديوان عام محافظة الوادى الجديد ، واخر بديوان عام محافظة أسيوط .

يذكر أنّ الجهاز قد انتهى أيضا من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد (108) موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (1138) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد (2486) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقديّ وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

اجمالى عدد الموظفين المثبتيين