تعرف على أهم القرارات المؤثرة فى قطاع الصناعة الوطنية خلال 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 عددا من القرارات الوزارية لقطاع الصناعة والتجارة والتي ساهمت في تطوير أداء المنظومة الصناعية في البلاد، وفيما يلي أهم القرارات لقطاع الصناعة. • قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة . • قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي. • قرار وزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة ۲۰۱۹ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020 • قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية. • تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة. • مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية. • قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.  مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون: • توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية فى مجال التعاون الصناعى‎ • توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافى البريطانى لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج "تطوير الاقتصاد الشامل والابداعى" وينفذه برنامج كريتيف ايجيبت. • توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لمدة 3 أعوام لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية. • توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لانتاج 154 ميجا وات ساعة فى العام. • توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد. • توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادى قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون في مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية. • توقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية فى إطار مبادرة "اتعلم صح وأدهن صح" وذلك في مجالات تاهيل مهنة فنى اصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب وتستمر لمدة عام. • توقيع برتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس لمد شبكات الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية

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