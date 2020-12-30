شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتحرك بنطاق محدود – تحليل صباحي – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، وسط تداولاته بنطاق ضيق من التحركات الجانبية، التي يهدف منها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 31.38 نقطة، في ظل تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وتداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك تبقى توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,464.32 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
110
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
79
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عدد أسهم الشركات الثابتة
10
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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