شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الأسبوع -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى6093 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 6050 نقطة، والذي يعد الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 6200 نقطة، وهو المستوى الذي يتجه اليه المؤشر حاليا شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 6050 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,070 وبين مستوى المقاومة هو 6,118 نقطة