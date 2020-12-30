شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه الطفيفة التي حققها منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى10500 نقطة وهو أدني مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، و، في ظل استمرار حالة الهدوء في التداولات، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من التذبذب بين مستوى 10650 ومستوى 10400 نقطة خلال الأيام القادمة٫

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,458 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,542 نقطة