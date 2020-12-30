شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مستوياتها القياسية وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الثلاثاء متخلية عن المستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة.



يأتي ذلك في ظل القلق من رفض مجلس الشيوخ لزيادة الحوافز النقدية للأسر والأفراد إلى 2000 دولار من 600 دولار حاليا عد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع على حزمة تحفيز نقدية بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد.



وتتواصل الجهود الرامية لاحتواء أزمة فيروس كورونا مع ظهور اللقاحات وانطلاق حملات تطعيم في بعض الدول للوقاية من الفيروس.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.8% أو ما يعادل 38 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 48 دولارا للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.3 دولار وأقل سعر عند 47.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 51.09 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.6 دولار وأقل سعر عند 50.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 30335 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30588 نقطة وأقل مستوى عند 30274 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 49 نقطة) إلى 12850 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 12973 نقطة وأقل مستوى عند 12821 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 3727 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3756 نقطة وأقل مستوى عند 3723 نقطة.