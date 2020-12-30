شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع رغم التفاؤل بشأن إضراب العمال في الأرجنتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل بشأن قوة الطلب الصيني، وذلك على الرغم من التفاؤل حيال انتهاء إضراب العمال في الأرجنتين التي تعد من كبرى مصدري السلع الزراعية على مستوى العالم.



وانطلقت محادثات بين شركات التصدير والمسؤولين في الأرجنتين، وتم تقديم عرض لتحسين أجور العمال المضربين الأمر الذي يمهد لإنهاء إضراب دام أكثر من أسبوعين، ومن ثم عودة الإمدادات الأرجنتينية من السلع الزراعية إلى السوق العالمي.



وفي سياق منفصل، أظهرت الصين إشارات على زيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية تنفيذا لبنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.1% إلى 4.66 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 4.67 دولار وأقل سعر عند 4.53 دولار.