شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق مرتفعاً من أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الثلاثاء متخليا عن أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق سجله في وقت سابق بالجلسة بدعم من التفاؤل بشأن الطلب على جوالات "آيفون" والخدمات والمنتجات المستقبلية.



وأكدت الشركة الأمريكية بأنها تلقت إشارات بشأن طلب قوي على جوالات "آيفون 12" الجديدة والتي كشفت النقاب عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



كانت "آبل" قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن عزمها تطوير سيارة كهربائية ذاتية القيادة ربما تطرحها للجمهور بحلول عام 2024.



تجدر الإشارة إلى أن سهم "آبل" قفز منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة الثلاثاء بأكثر من 86% مما دفع القيمة السوقية لصانعة "آيفون" إلى أعلى تريليوني دولار للمرة الأولى في تاريخ أي شركة أمريكية مدرجة.



وفي ختام التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 1.3% إلى 134.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 138.7 دولار (الأعلى على الإطلاق) وأقل سعر عند 134.4 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 2.3 تريليون دولار.