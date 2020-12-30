شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيرا (1810) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.53% بما يعادل 0.10 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.12، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 19.72.