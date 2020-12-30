شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يرتفع من جديد – تحليل صباحي – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ملاذ للتأمين (8020) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.04% بما يعادل 0.72 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً الساقبة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.04، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 26.00.