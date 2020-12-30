شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يتراجع وسط الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.50 ومستوى المقاومة 21.44.