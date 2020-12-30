شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -0.04 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.64. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.34 ومستوى المقاومة 18.64.

كانت هذه تفاصيل خبر سبكيم العالمية يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 30-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.