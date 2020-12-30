مجموعة الحكير يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 30-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مجموعة الحكير (1820) في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 20.82، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.82، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 24.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.10 ومستوى المقاومة 23.42.
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