شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -0.06 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.96 ومستوى المقاومة 25.15.