الدريس يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل صباحي – 30-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الدريس (4200) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.86% بما يعادل 1.20 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 66.10، ليستهدف مستوى الدعم 62.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.00 ومستوى المقاومة 67.10.
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