شكرا لقرائتكم خبر عن توتر اليابان من بايدن والان نبدء بالتفاصيل

«إن فقدان استقلال تايوان الديمقراطية رغماً عنها سيكون بمثابة زلزال جيوسياسي. وسوف يتحول ميزان القوى في منطقة المحيط الهادئ بشكل حاسم لصالح الصين».

في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 كان هناك القليل من التصريحات حول السياسة الخارجية، وكان أكبر تركيز للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وقتها أكثر من أي شيء آخر هو استعادة التحالفات الأمريكية بالدول الأخرى. ولكن السؤال ما هي التحالفات التي يريد بايدن استعادتها؟ فمع اقتراب تنصيب بايدن من منصبه بعد أقل من أربعة أسابيع، يشعر بعض الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالقلق.

وقال مسؤول الدفاع المدني الياباني الثاني ياسوهيد ناكاياما لرويترز الأسبوع الماضي: «نشعر بالقلق من أن توسع الصين موقفها العدواني ليشمل مناطق أخرى غير هونج كونج. وأعتقد أن أحد الأهداف التالية، وأكثر ما يقلق الجميع، هو توسعها في تايوان».

وأضاف ناكاياما: «حتى الآن، لم أر بعد سياسة واضحة أو إعلانًا بشأن تايوان من جو بايدن. أود أن أسمع ذلك بسرعة، ثم يمكننا أيضًا إعداد ردنا بشأن تايوان وفقًا لذلك». كما سأل، بحسب رويتر: «كيف سيكون رد فعل جو بايدن في البيت الأبيض في أي حال إذا تجاوزت الصين هذا الخط الأحمر؟».

ويرى المتشددون في بكين تايوان الديمقراطية على أنها مقاطعة انفصالية - وجزء من الصين - وهم مصممون على إخضاعها لسيطرتهم. ويريد هؤلاء المتشددون أيضًا السيطرة على قطاع تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية الدقيقة المتقدم في تايوان.

وفي الوقت نفسه، تحرك الرأي العام في تايوان معارضًا الوحدة مع الصين، خاصة وأن إدارة بكين تنكر التزاماتها التعاهدية من خلال اعتقال مؤيدي الديمقراطية في هونغ كونغ.

ولا يمكن استبعاد احتمالية القيام بعملية عسكرية صينية عبر مضيق تايوان البالغ طوله 110 أميال خلال فترة حكم بايدن.

إن فقدان استقلال تايوان الديمقراطية رغماً عنها سيكون بمثابة زلزال جيوسياسي. وسوف يتحول ميزان القوى في منطقة المحيط الهادئ بشكل حاسم لصالح الصين. وستحتاج الدول الآسيوية إلى إعادة ضبط علاقتها مع الولايات المتحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الأمن والتجارة العالميين.

ويجب أن يكون هدف الولايات المتحدة هو الردع. ويعني هذا - أولاً وقبل كل شيء - تسليح تايوان حتى تتمكن الجزيرة من جعل الغزو الصيني صعبًا حتى بدون الدعم الأمريكي. ويجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تستمر في التعاون مع تايوان لتحديث قواتها العسكرية، وخططها المدنية لشن حرب دفاعية.

وصعدت إدارة ترامب بشكل كبير من تسليح الولايات المتحدة لتايوان، بما في ذلك الصواريخ والألغام والطائرات بدون طيار. لكن مع ذلك، من المرجح أن تضغط الصين على بايدن للعودة إلى سياسة الرئيس أوباما المهادنة، وربما تستخدم وعود مكافحة المناخ لترضية بايدن –الذي يهتم كثيرًا بالحفاظ على البيئة -.

وستراقب الصين أيضًا لترى ما إذا كان بايدن سيواصل توجه الإدارة الحالية بالسماح بزيارات إلى تايوان من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين، مما يشير إلى اهتمام أمريكا بالحكم الذاتي للجزيرة.

ختامًا، من غير المرجح أن يؤكد بايدن التزام الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه بالدفاع عن تايوان، لكن تهديدات الصين ومناوراتها العسكرية بالقرب من الجزيرة تتزايد. وإذا كان بايدن يريد طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، ستكون تايوان هي أول اختبار كبير له.