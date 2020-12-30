شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط أسعار هدايا الكريسماس فى السوق المصرى قبل رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أيام الأخيرة من العام 2020 اقبالا متوسطا على هدايا الكريسماس خلال الموسم ، حيث أكدت شعبة الأدوات المكتبية والهدايا باتحاد الغرف التجارية أن الاقبال هذا العام بدأ ضعيفا جدا بسبب أزمة كورونا وقرار الحكومة بوقف الاحتفالات كجزءا من الإجراءات الاحترازية وهو ما تأثر به السوق المحلى .

كشف بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا بالاتحاد العام للغرف التجارية عن متوسط أسعار الهدايا خلال الموسم الحالي ، لافتا إلى أن شجرة الكريسماس 60سم وهى الاقل سعرا تبدأ من 50 جنيها لتصل لأغلى الموديلات سعرا إلى 1500 جنيها، مضيفا أن الأنوار التى تستخدم لتزين الأشجار والحوائط تبدأ من 20 جنيها وتصل إلى 120 جنيها، أما بالنسبة لبابا نويل فيبدأ من 3 جنيهات الذى يعلق على شجرة الكريسماس مرورا ببابا نويل الفرو الذى يبدأ من 50 جنيها حتى 150 جنيها نهاية ببابا نويل المتحرك الذى يبدأ من 150 جنيها حتى 2000 جنيه.

وأكد صفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن استقرار أسعار هدايا الكريسماس لهذا العام، مشيرا إلى أن الأسعار مماثلة للعام الماضى، وهذا بالرغم من أزمة كورونا وأيضا ارتفاع أسعار العملة الصينية وهى المصدر الرئيسى لاستيراد هدايا الكريسماس، مضيفا أن إجمالى واردات هدايا الكريسماس هذا العام شهدت انخفاضا وصل إلى 50٪ عن العام السابق.