شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) يشهد عمليات جني أرباح -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم عمليات جني أرباح خلال الأسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 72 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 67 فلس كمستوى أول في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 78 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71.4 بينما مستوى المقاومة هو 73.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط