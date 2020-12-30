شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 47٫70 فلس، انه اغلق منخفضا عند مستوى 44٫60 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 46 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 38 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 48 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.4 بينما مستوى المقاومة هو 46 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط