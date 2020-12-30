شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) يتجاوز هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة الارتفاع متجاوزا هدفه السعري الثاني عند 800 فلس، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقرير سابق لنا منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 834 فلس، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يتجه السهم لمستوى المقاومة التالي عند 950 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 790 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 800 بينما مستوى المقاومة هو 870 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر خليج ت (GINS) يتجاوز هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 30-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.