شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) يتجاوز هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة الارتفاع متجاوزا هدفه السعري الثاني عند 800 فلس، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقرير سابق لنا منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 834 فلس، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يتجه السهم لمستوى المقاومة التالي عند 950 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 790 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 800 بينما مستوى المقاومة هو 870 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد