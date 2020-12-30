شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يسجل ارتفاع تاريخي -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 498 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 495 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقتربا بذلك من أعلى قيمة لها خلال الشهر الحالي، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 525 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى490 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 495 بينما مستوى المقاومة هو 505 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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