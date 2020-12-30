شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 17٫25 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 17٫50 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 16٫70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.09 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط