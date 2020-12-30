شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2٫046 ريال، في ظل تدني كميات التداول،كما يلامس السهم حاليا خط ا لاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 2 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.02 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.07 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط