شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS)يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال الجلسة، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 1٫339 ريال، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 1٫25 ريال، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫37 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.31 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط