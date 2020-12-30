شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 1٫88 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1٫92 ريال، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر ماكد حيث يتداول اسفل خط الصفر، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 1٫80 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1٫94 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط