شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 17٫99 ريال، في ظل استمرار تداوله في قناة هابطة قصيرة الأجل، والذي يقترب السهم من الحد العلوي لها، مما قد يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 17٫70 ريال كمستوى الو ثم 17٫30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫20 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.07 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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