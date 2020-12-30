شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية م ب (NICBM) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 155 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 157 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما قد يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 150 فلس كمستوى أول ثم 145 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 157 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 153 بينما مستوى المقاومة هو 156 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط