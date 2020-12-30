شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتخلى عن مستوياتها القياسية.. ولكن الأخضر يسيطر عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض الثلاثاء بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة وسط قلق بين المستثمرين بشأن مسار استئناف النشاط الاقتصادي وما إذا كان مجلس الشيوخ الأمريكي سيوافق على مدفوعات نقدية إضافية للأمريكيين في إطار حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات الجائحة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 68.30 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 30335.67 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 8.32 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 3727.04 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 49.85 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 12849.57 نقطة.

وما زال المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا حوالي 15 بالمئة عن مستواه في بداية العام بينما تتبقى جلستا تداول فقط في 2020.

وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لبورصة وول ستريت قد سجلت مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح لثاني جلسة على التوالي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشرع قانون لإنفاق عام بقيمة 2.3 تريليون دولار أعاد إعانات البطالة وتفادى إغلاقا للحكومة الاتحادية.

الأسهم الأوروبية

وأغلقت سوق الأسهم الأوروبية الثلاثاء عند أعلى مستوى في عشرة أشهر بدعم من اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وآمال في مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة وحملة تطعيم مارثوانية للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.8 بالمئة مواصلا الصعود لخامس جلسة على التوالي. وأظهرت الأسهم البريطانية أداء أفضل من نظيراتها في المنطقة بصعودها حوالي 1.7 بالمئة في اليوم الأول للتداول بعد توقيع المملكة المتحدة إتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وأغلقت الأسهم الأيرلندية، التي تعتبر أيضا مقياسا للمعنويات بعد بريكست، مرتفعة 1.3 بالمئة عند أعلى مستوى في أكثر من 13 عاما.

وتتجه الأسهم الأوروبية لإنهاء العام على انخفاض على الرغم من صعودها القوي من أدنى مستوياتها في عدة سنوات التي سجلتها في وقت سابق من العام.

ومن بين البورصات الرئيسية الأخرى في أوروبا، تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة من مستوى قياسي مرتفع بينما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة.

وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه الأوروبية بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم مع صعود مؤشرها 1.5 بالمئة بدعم من إطلاق حملة تطعيم بلقاح مضاد لكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع.

أسهم اليابان عند قمة 30 عاما

أغلق المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء عند قمة أكثر من 30 عاما، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بدعم آمال في زيادة حجم حزمة مساعدات أمريكية مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 2.66 بالمئة إلى 27568.15 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 16 أغسطس آب 1990، في حين سجل أيضا أكبر مكاسبه اليومية منذ منتصف يونيو حزيران.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 بالمئة إلى 1819.18 نقطة، وهو أفضل مستوى عند الإغلاق منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وقال تاكاشي هيروكي كبير المحللين لدى مونيكس سكيوريتيز «المستثمرون الذين يشترون الأسهم اليوم يكوّنون مراكز جديدة لعام 2021».

صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين لصالح تلبية مطلب الرئيس دونالد ترامب بشأن مدفوعات تحفيز بقيمة ألفي دولار للأمريكيين المؤهلين، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت بشأنه.

وساد الارتفاع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. وكان قطاعا شركات الطيران والنقل البري المرتبطان بالدورة الاقتصادية من بين أكبر القطاعات ربحا في البورصة الرئيسية.

(رويترز)