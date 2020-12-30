شكرا لقرائتكم خبر عن شراء انتقائي يرفع مؤشر دبي بدعم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

عاد التباين ليسيطر على إغلاقات مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة الثلاثاء، وسط ارتفاع طفيف لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.41%، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.14%.

وساهم كل من «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» في دعم المؤشر العام لسوق دبي المالي، بينما ضغط كل من «اتصالات» و«الدار العقارية» و«أبوظبي التجاري» على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلا أن ارتفاع «أبوظبي الأول» أدى إلى تماسك السوق أمام تراجع الأسهم القيادية الأخرى.

وارتفعت سيولة المستثمرين الكلية في السوقين فوق مستوى نصف مليار درهم، أي بنحو 503.2 مليون درهم، بتداول 210.7 مليون سهم، وشهد سوق دبي المالي 162.2 مليون درهم، بتداول 125.8 مليون درهم، فيما شهد سوق أبوظبي 341.1 مليون درهم، بتداول 84.9 مليون درهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.41%، مضيفاً 10.3 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستوى 2524.96 نقطة، وتخلى المؤشر عن مكاسبه الصباحية التي لامست 1% تقريباً، لكن المؤشر كسر التراجع على مدى جلستي تداول.

وجاء الدعم من قطاع العقار، الذي ارتفع 0.4%، بدعم ن صعود سهم «إعمار العقارية» 1.11% إلى 3.62 درهم، بتداول 30 مليون درهم، وارتفع «ديار» 0.71% إلى 0.28 درهم، فيما تراجع «داماك العقارية» مع نهاية الجلسة بنسبة 0.75% إلى 1.32 درهم، بتداول 25.3 مليون درهم، بعد أن تخلى عن مكاسبه القوية التي سجلها خلال الجلسة بنسبة 7%. وتراجع سهم «إعمار للتطوير» 0.71%.

وارتفع مؤشر البنوك 0.6%، بدعم من ارتفاع سهم واحد في المؤشر القطاعي وهو «الإمارات دبي الوطني» الذي صعد 1.89% إلى 10.75 درهم، بتداول 26 مليون درهم، وتراجع «دبي الإسلامي» 0.64%، و«أملاك» 0.38%، و«جي إف إتش» 0.8%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.67%، بدعم من ارتفاع 3 أسهم رئيسية في القطاع، حيث ارتفع «دبي للاستثمار» 0.69%، و«سوق دبي المالي» 0.65%، و«شعاع كابيتال» 0.59%.

وفي التأمين، ارتفع سهم «دار التكافل» 3.27%، و«تكافل الإمارات» 2%، و«أريج» 0.64%، وتراجع سهم «سلامة» 1.18% إلى 0.835 درهم.

وفي السلع، تراجع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 4.21% إلى 0.091 درهم، مقترباً من سعر عرض الاستحواذ الذي قدمته شركة «مراس» بنحو 8 فلسات للسهم الواحد، وشهد السهم تداول 96 ألف درهم، ليتراجع المؤشر القطاعي 3.65%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة هامشية بلغت 0.14%، بما يعادل 7.3 نقطة، ليغلق المؤشر عند مستوى 5099.04 نقطة، متأثراً بتراجع قطاعات العقار والاتصالات والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 0.1%، وسط ارتفاع سجله «أبوظبي الأول» بنسبة 0.46% ليغلق عند 13.18 درهم، بتداول 73 مليون درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.78% إلى 6.07 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.42%، و«الشارقة الإسلامي» 0.76%.

وارتفع الاستثمار 0.05%، مع ارتفاع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.05% إلى 41.82 درهم، بتداول 64.3 مليون درهم، كما ارتفع «إشراق» 0.31%.

وتراجع قطاع العقار 0.59%، بضغوط تراجع «الدار العقارية» 0.62% إلى 3.2 درهم، بتداول 59.2 مليون درهم.

وانخفض الاتصالات 0.46%، وسط تراجع سهم «اتصالات» بنفس النسبة، وأغلق عند 17.26 درهم، بتداول 23.5 مليون درهم.

وتراجع الطاقة 0.58%، وسط انخفاض سهم «دانة غاز» 1.13% إلى 0.702 درهم، و«طاقة» 0.70% إلى 1.42 درهم، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير، بتداول 26.2 مليون درهم.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي المالي ب 23.8 مليون درهم، فيما سجلت محصلة بيع في سوق أبوظبي بنحو 18.2 مليون درهم.

كما تباينت أيضاً توجهات المستثمرين المواطنين، الذين سجلوا محصلة شراء في سوق أبوظبي ب 32.3 مليون درهم، بينما سجلوا محصلة بيع في سوق دبي المالي ب 13.7 مليون درهم.

واتجه العرب نحو البيع في السوقين، بمحصلة بلغ 240 ألف درهم في أبوظبي، و 2.2 مليون درهم في دبي، كما سجل الخليجيون محصلة بيع في أبوظبي بنحو 13.8 مليون درهم، و 8 ملايين درهم في دبي.

وأظهرت بيانات التداول نوع المستثمر، تبايناً في توجهات المؤسسات الاستثمارية في السوقين، وخاصة أنها سجلت محصلة بيع في سوق دبي بنحو 4.8 مليون درهم، بينما سجلت محصلة شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية ب 32 مليون درهم.

ووصلت مشتريات المؤسسات من الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي خلال الجلسة نحو 353 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 326 مليون درهم.

