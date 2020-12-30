شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة لاندروفر ديفندر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأتى السيارة لاندروفر ديفندر 2021 بفئتين الأولى بسعر يبلغ 1.650.000 جنيه مصرى، والثانية لاندروفر ديفندر 2 مليون و50 ألف جنيه.

أبرز المواصفات:

تقدم السيارة بمحرك رباعى الاسطوانات بسعة 2.0 لتر تربو، بقوة 300 حصان، مع عزم أقصى للدوان يبلغ 400 نيوتن*متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكى يوصل القوة للأربع عجلات بالكامل، بإضافة ثلاث خصائص بالتحديد و هم السبع مقاعد بدلاً من 5, مع نظام صوتى بقوة 400 وات، وشاحن لاسلكى للهواتف المحمولة.

لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة فى خلال 8.0 ثوان، وسرعة قصوى تبلغ 191 كم/ ساعة.

تقدم السيارة مع خاصية الدخول الذكى بدون مفتاح، مع عجلات رياضية بقياس 20 بوصة، ومصابيح أمامية من نوع ليد.

أما عن الداخلية، فتقدم السيارة بمقاعد من الجلد، متحركة كهربائياً فى 12 اتجاه مختلف، ومزودة بخاصية الذاكرة.

مع شاشة وسطية عاملة باللمس لعرض وتشغيل الوسائط المتعددة، متصلة بنظام صوتي فاخر من نوع "ميريديان" بقوة 400 وات مع عشر مكبرات صوتية, وشاحن لاسلكى للهواتف المحمولة، ونظام التنبيه للنقاط العمياء أثناء القيادة.