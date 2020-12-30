شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" يقفز بأكثر من 6% موسعاً مكاسبه هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "سناب" – الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري (سناب شات) – خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل قوي موسعاً مكاسبه خلال العام الجاري بشكل قوي.



وجاءت مكاسب سهم شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية الشهيرة اليوم بعد أن رفع محللو بنك "جولدمان ساكس" توقعاتهم بشأن أداء سهم "سناب شات" خلال الفترة المقبلة.



ورفع محللو بنك "جولدمان ساكس" توقعاتهم بشأن السعر المستهدف لسهم "سناب شات" إلى 70 دولارا من تقديراتهم السابقة عند 47 دولارا.



هذا، وقد كشف محللو البنك في توقعاتهم عن أن الشركة سوف تحقق المزيد من الإيرادات بدعم من جذب الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت بجانب شركات التواصل الاجتماعي الأخرى.



وفي ختام التداولات، قفز سهم "سنبا شات" بنسبة 6.1% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 51.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 5.4 دولار، وبلغت المكاسب الإجمالية للسهم منذ بداية عام 2020 حتى نهاية الجلسة نحو 220%.