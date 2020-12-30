شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 29-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 642.166 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بي انفستمنتس القابضة، مستشفى النزهة الدولي، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العامة لاستصلاح الأراضي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، حديد عز، المتحدة للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية.

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 642.166 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 623.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.75%، والعرب على 35.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3018 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1050 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأهرام للطباعة والتغليف، النساجون الشرقيون للسجاد، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية، 11.6 ألف سهم، 100 ألف سهم، 12 ألف سهم، 12.4 ألف سهم، 2301 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 7.6 مليون سهم، 59.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للزيوت والصابونن 340 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 4 آلاف سهم.

بايونيرز

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 175.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 702.4 مليون جنيه.

صفقات

رفعت شركة بيت التأمين المصري السعودي، حصتها في رأسمال شركة المجموعة المصرية العقارية من 12.95% إلى 18.45%، بعدما اشترت 2.2 مليون سهم بالمجموعة بسعر 9.15 جنيه بقيمة إجمالية 20.1 مليون جنيه.

وباع البنك الأهلي المصري، بشركة المجموعة المصرية العقارية، 7.6 مليون سهم بسعر 9.15 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 69.3 مليون جنيه ليخفض البنك حصته بالشركة من 27.83% إلى 8.89%.

كما تم نقل ملكية حصة شركة عبد القادر المهيب القابضة، بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، البالغة 14.38 إلى شركة عبد القادر المهيب وأولاده، بعدد 147.5 مليون سهم بسعر 4 جنيهات للسهم الواحد بقيمة إجمالية 590 مليون جنيه، لتبلغ حصتها 14.38%.

طلعت مصطفى

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مجلس إدارة الشركة، عقد اجتماع أمس الاثنين، وقرر المحلس، اعتماد اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 11 نوفمبر الماضي، والموافقة على إعادة تشكيل كل من لجنة المراجعة والحوكمة ولجنة المكافآت والترشيحات.

وبحسب بيان الشركة، للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، ضمت لجنة المراجعة والحوكمة، كلا من الدكتور هاني صلاح سري الدين، رئيساً للجنة وكلا من حسام محمد هلال ومحمد عبد العزيز الطوخي أعضاء بها، وضمت لجنة المكافآت والترشيحات حسام محمد هلال رئيساً للجنة، وكلا من محمد شوقي السيد، هاني صلاح سري الدين أعضاء باللجنة.

موبكو

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الاثنين، ووافق المجلس على قبول استقالة ممثلي شركة أجريوم اجبيشن هولدنجز، وهم جريجوري ماكجلون، فاروق صالح ناصر، أشرف عز الدين محمد حسين، وقبول عضوية ممثلي وزارة المالية وهم أحمد أشرف علي كجوك، شيرين حامد محمد الشرقاوي، عبد الحليم محمد إبراهيم عمر، جاء ذلك بعد تسوية أزمة شركة موبكو، وشراء المالية حصة أجريوم مقابل 2.9 مليار جنيه.

سيدي كرير

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2 ديسمبر 2020، بشأن الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، الخاصة بتعديل غرض الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن التعديل يأتي للاستفادة من تدني أسعار الغاز عالمياً وتنويع مصادر الشركة، وإيجاد بدائل لزيادة ربحية الشركة وتحسين الوضع الاقتصادي لها في ظل الانخفاض الحاد لأسعار منتجاتها.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها المبدئية على قيام شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر، تُطرح طرحاً خاصاً للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.

وتقيد الصكوك بالبورصة المصرية لمدة 82 شهراً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد، على أن يتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بصفتها الشركة المستفيدة مقابل بيع الأصول محل التصكيك.