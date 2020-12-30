شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزكية.. "خضر" رئيسا لشعبة الورق و"خطاب وإبراهيم" نائبان و"كيرلس" سكرتيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات اليوم الثلاثاء لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2020- 2024.

واختارت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشعبة بالتزكية الذى اختار هيئة مكتبه بالتزكية أيضا، حيث جاء عمرو خضر رئيسا للشعبة وهانى عبد الفتاح على خطاب وهانى محمد على إبراهيم نائبان أول وثان وبهجت كيرلس إسرائيل سكرتيرا عاما للشعبة.

وقال عمرو خضر عقب انتهاء إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها إنه سيتم إعداد استراتيجية عمل للشعبة لخدمة قطاعها فى المرحلة القادمة، وسيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.

وأضاف (خضر) أن قطاع الورق قطاع مهم ولذلك سيكون له اهتمام خاص فى المرحلة القادمة من خلال مقترحات وأفكار مجلس إدارة الشعبة لمناقشة شكاوى ومقترحات أصحاب هذا القطاع ووضع خطة تطوير وتنمية لهذه الصناعة المهمة مستفيدين من خبرات كل أعضاء الشعبة وجمعيتها العمومية.واتفق مجلس إدارة الشعبة على عقد اجتماع شهرى لمناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع ومقترحات التطوير والتنمية.