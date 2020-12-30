شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على استقرار ملحوظ.. وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، مساء اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور مقارنة بـ 824 جنيها سعر تعاملات مساء أمس، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط.

أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 702.75 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أونصة الذهب 1876 دولارا.

وأكدت شعبة الذهب، أن التطبيق لنظام الدمغ بالليزر يبدأ مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد ، وإن التاجر لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، فالنظام الجديد للدمغ يبدأ مع مطلع العام، وقد نستغرق عام تقريبا، للانتهاء من الكميات بالأسواق والتي سيتم دمغها تباعا ، و أن تكاليف دمغ الذهب بالنظام الجديد ستتراجع، فكان الدمغ لكل جرام يتكلف 6 جنيهات تقريبا، والآن قد يتراجع إلى 1.5 جنيه بنظام الليزر، والمستهلك النهائي لن يشعر بأية تغيرات نتيجة هذه الأمور الفنية.