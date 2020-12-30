شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض متخليةً عن نصف مكاس الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين يقبلون على أصول المخاطرة بشكل ملحوظ اليوم.



يأتي ذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة تحفيز نقدية بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد.



وصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم على زيادة المدفوعات للأسر والأفراد في البلاد إلى 2000 دولار مقارنة بـ600 دولار في السابق، ومن المنتظر تصويت مجلس الشيوخ على هذا القانون لاحقا اليوم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% أو ما يعادل 32.2 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 26.217 دولار للأوقية بعد مكاسب أمس بنسبة 2.4%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 26.770 دولار وأقل سعر عند 26.075 دولار.