شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع توقعات إيجابية بشأنه عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار التأثير الإيجابي لاتفاق "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.



وذكر محللون بأن أداء الجنيه الإسترليني سوف يشهد المزيد من التحسن خلال العام المقبل بعد التوصل إلى الصفقة التي وصفها رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بـ"التاريخية".



وأضاف بأن الاتفاق شمل تكثيف التعاون التجاري مع الجانب الأوروبي قبل انتهاء المهلة المقررة للمفاوضات يوم الخميس المقبل.



وأكد "جونسون" بأن التوصل إلى هذه الصفقة سوف يجعل حكومته تكثف من تركيزها على استعادة التعافي الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه المملكة المتحدة زيادة يومية قياسية من الإصابات بالفيروس التاجي تجاوزت 50 ألف حالة اليوم، وهذا بعد إعلان اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3506، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3522 وأقل سعر عند 1.3442.