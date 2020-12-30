شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع هامشي رغم تراجع ملحوظ للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والترقب في الأسواق لتطورات أزمة كورونا.



وكشفت وسائل إعلامية عن أن مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون لزيادة الشيكات البنكية للأسر إلى 2000 دولار للأسرة الواحدة من 600 دولار سابقا، وسوق يصوت مجلس الشيوخ على هذا القانون في وقت لاحق اليوم.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع على حزمة تحفيز نقدية بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1882.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1891.3 دولار وأقل سعر عند 1875.6 دولار.