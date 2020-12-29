شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر: 2020 كشف أهمية البعد الإنساني في الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وجه الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، رسالة إلى موظفي الشركة قال فيها: لقد كان 2020 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، شهدنا خلاله الكثير من التحديات التي فرضت عدداً من التغيرات غير المسبوقة على مستوى العالم، وعلى مستوى الشركة، وحتى على الصعيد الشخصي.

ومع اقتراب نهاية العام، علينا أن نقف ونتأمل في التجارب التي مررنا بها في واحد من أصعب الأعوام التي شهدها العالم.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإننا تمكّنا من التركيز على أولويات مهمة في الحياة، مثل الاهتمام أكثر بمن هم حولنا، وبعائلاتنا، وبصحتنا وبأفراد المجتمع والأصدقاء.

هذه المرحلة الصعبة كشفت لنا أهمية البعد الإنساني في الحياة، ومن الضروري أن أركز في هذه الرسالة على الجانب الذي أتاح لنا فرصة التعامل مع هذه الظروف، وأنا على قناعة تامة بأن التكاتف والتفاني والعمل والاجتهاد، وإخلاص كوادرنا البشرية في جميع شركات المجموعة، هو ما مكّننا من اجتياز هذا العام الاستثنائي بنجاح. ومن المهم أيضاً أن أشيد بجهود جميع الزملاء في الشركات التابعة ل «أدنوك»، لتميزهم في الحفاظ على المرونة والتكيف مع هذه الظروف الاستثنائية، والإصرار على تجاوزها بتفوق وتميز.

وكان هناك دور كبير وفعّال لزملائنا العاملين في الخطوط الأمامية في أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والبتروكيماويات، وفي محطات الخدمة والتوزيع والناقلات البحرية، الذين أسهمت جهودهم في المحافظة على استمرارية الأعمال خلال أكثر الأشهر صعوبة، من مارس إلى مايو، والذين ما يزالون يواصلون العمل والعطاء بقوة وعزيمة حتى هذا اليوم.

لقد أمضى كثيرون من هؤلاء الأبطال أشهراً بعيداً عن عائلاتهم، ولا شك في أن قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات لن ينسى تضحياتهم.

كما أود أن أشيد بجميع الزملاء الذين بذلوا وقتهم وجهدهم، وعملوا على مدار الساعة، من أجل إتمام الصفقات والشراكات النوعية التي أبرمناها، والمشاريع التي أنجزناها هذا العام، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم أجمع.

وتعد الاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها، والشراكات الجديدة التي تم عقدها، دليلاً واضحاً على قدرتنا على التكيف مع المتغيرات، وعلى ثقة مجتمع الاستثمار في جاذبية واستقرار بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

ولا أنسى دور الزملاء الذين أسهموا في تأسيس «أدنوك للتجارة العالمية» وإطلاق نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية، لتمكيننا من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل من النفط ننتجه يومياً.

والشكر موصول لفرق العمل في كل من وحدة الخدمات الطبية، ووحدة الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة الخدمات العامة، وفرق استمرارية الأعمال الذين بذلوا جهوداً فاقت كل التوقعات، في وضع وإعداد الأنظمة والبروتوكولات التي أسهمت في المحافظة على صحتنا وسلامتنا جميعاً.



استدامة النمو الاقتصادي



واصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» جهودها خلال العام 2020 لتعزيز القيمة المحلية المضافة والمساهمة الفاعلة في استدامة النمو الاقتصادي بدولة الإمارات، مع مواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار جائحة «كوفيد - 19».

وتشمل خطط أدنوك للنمو الذكي تعزيز القيمة من خلال النمو والتوسع في مجال صناعات المشتقات والبتروكيماويات، وتعمل الشركة على تطوير مجمع الرويس الصناعي للمشتقات البتروكيماوية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من كل برميل نفط ننتجه.

وفي هذا الإطار أعلنت أدنوك و«القابضة» (ADQ) عن تأسيس شركة «تعزيز» لتحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات، وأعلن الطرفان قائمة أولية بالمشاريع الاستثمارية المزمع تطويرها في «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية» والتي تزيد قيمتها على 18 مليار درهم، كما تم الإعلان عن ترسية عقود خاصة بالمجمع.



الاستثمارات الأجنبية المباشرة



وعلى الرغم من ظروف وتحديات السوق الذي شهد تراجعاً في أسعار النفط وإحجام العديد من المؤسسات الاستثمارية عن القيام بصفقات جديدة، أثبتت أدنوك مجدداً قدراتها المتميزة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها على مستوى العالم، ورسخت مكانتها وجهة موثوقة جاذبة للاستثمارات في كافة الظروف، حيث استطاعت أدنوك استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 62 مليار درهم لدولة الإمارات هذا العام، ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها أدنوك منذ عام 2016 إلى 237 مليار درهم.

ووقعت «أدنوك» اتفاقية مع ائتلاف من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات حيث يستثمر الائتلاف بموجب الاتفاقية 76 مليار درهم في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها «أدنوك».

كما استقطبت أدنوك استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم من خلال صفقة جديدة قيمتها 20 ملياراً مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة شركة أبولو جلوبال مانجمنت «أبولو» وذلك للاستثمار في أصول عقارية لأدنوك.

ووقعت «أدنوك» اتفاقية يقوم من خلالها كل من «صندوق أبوظبي للتقاعد» و«القابضة» (ADQ) باستثمار 7.7 مليار درهم في مجموعة محددة من أصول البنية التحتية لأنابيب الغاز التابعة لأدنوك. وإلى جانب الاستثمارات الخارجية، استمرت «أدنوك» في نهجها لتحقيق أكبر قيمة ممكنة من أصولها، وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ عملية طرح خاص ل 1.25 مليار سهم من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم والتي تمثل حصة 10% من أسهم الشركة.



تعزيز القيمة المحلية المضافة



وأطلقت أدنوك في عام 2018 أول برنامج على مستوى الدولة لتعزيز القيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى إعادة توجيه جزء كبير من مصاريف المشتريات والعقود الخاصة بالشركة إلى الاقتصاد المحلي.

وفي عام 2020 قامت أدنوك بإعادة توجيه 32 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي في العام 2020، ليصل إجمالي ما تمت إعادة توجيهه من خلال البرنامج إلى أكثر من 76 مليار درهم للاقتصاد المحلي والمساهمة في توفير أكثر من 2000 وظيفة لمواطني الإمارات في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج.

كما قامت أدنوك هذا العام أيضاً بترسية عقود مختلفة من خلال البرنامج بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم على 400 مصنع محلي وشركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بنسبة 100% لمواطني الدولة.

وتعتزم «أدنوك» إعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 2025 عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.



الاكتشافات والتطوير والإنتاج



جاءت أهم إنجازات أدنوك خلال العام 2020 في الإعلان عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة «أبوظبي» وجبل علي «دبي».

كما أعلن المجلس الأعلى للبترول اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط.

وأعلن المجلس الأعلى للبترول عن إضافة ملياري برميل إلى احتياطيات الدولة من موارد النفط التقليدية القابلة للاستخلاص، مما يرفع هذه الاحتياطيات إلى 107 مليارات برميل من النفط.

أما في مجال الغاز، فقد نجحت أدنوك مؤخراً وللمرة الأولى بإنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في دولة الإمارات، وذلك من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي في الرويس. وهي أيضاً أول مرة ينجح فيها مشروع في الشرق الأوسط لتطوير الغاز غير التقليدي بضخ إنتاجه إلى خطوط الأنابيب في مرحلة مبكرة من جدول المشروع.