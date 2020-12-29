شكرا لقرائتكم خبر عن 338.6 مليار دولار قيمة علامة دبي التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلّت دبي في المركز ال 49 عالمياً من حيث قيمة العلامات التجارية للمدن في عام 2020، وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعدته مؤسسة «جلوبال سيتي لاب» الأمريكية المتخصصة في أبحاث واستشارات وتقييم المناطق الحضرية. وأفاد التصنيف الذي جاء بعنوان «أفضل 500 مدينة عالمية في عام 2020» أن قيمة العلامة التجارية لدبي تبلغ 338.66 مليار دولار(1.24 تريليون درهم).

بالإضافة إلى ذلك، حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً والسابع عالمياً من حيث عدد السياح، متفوقةً بذلك على نيويورك وسيدني وبرلين ولوس أنجلوس. وتمثل العلامة التجارية للمدينة القوة الشاملة للمدينة، كما أنها تؤثر في إمكانيات التنمية المستقبلية، إذ تحدد مستويات تدفق رأس المال والسلع والمواهب، بالإضافة إلى أنها رمز للقوة الوطنية.

وتصدرت نيويورك تصنيف قيمة العلامات التجارية للمدن ب 2.03 تريليون دولار، في حين تجاوزت طوكيو لندن، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بقيمة 1.88 تريليون دولار. وتراجعت قيمة العلامة التجارية للندن بنسبة 8.16% هذا العام لتحتل المركز الثالث ب 1.85 تريليون دولار أمريكي، وجاءت باريس في المركز الرابع بقيمة 1.34 تريليون دولار، تلتها سيدني خامسة ب 1.11 تريليون دولار.