شكرا لقرائتكم خبر عن إشغال كامل للرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تدفق مئات الآلاف من السياح الدوليين إلى دبي لحضور احتفالات رأس السنة الجديدة، مما نشط حركة الطيران من وإلى مطار دبي الدولي خلال الأسبوع الأخير من عام 2020.

وبحسب مصادر في قطاع السياحة والسفر، شهد مطار دبي الدولي خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، حركة نشطة للمسافرين، سواء من المقيمين والمواطنين أو السياح الدوليين، الذين قدموا إلى دبي لقضاء إجازة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وقالت المصادر، إن دبي سجلت خلال الأيام الأخيرة من عام 2020، تدفقات كبيرة من السياحة الدولية التي جاءت من العديد من الأسواق العالمية المفتوحة أمام تحرك المسافرين من آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية وروسيا. وأضافت أن توافد السياحة بهذه الأعداد الضخمة، تؤكد مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة، وذلك على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب «كوفيد- 19»، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية والقوانين والأنظمة الصارمة التي تطبقها المؤسسات والشركات في دبي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المقيمين والمواطنين والسياح الدوليين، جعلها وجهة للسياحة في زمن «كوفيد- 19».

وأظهرت مواقع الحجوزات عبر الإنترنت، إشغالاً كاملاً في المنشآت الفندقية في عدد من المناطق في دبي.

وسجلت شركات الطيران، إشغالاً مرتفعاً على متن الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي، في ظل زيادة الطلب على السفر الجوي إلى المدينة، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة؛ حيث أظهرت مواقع الحجوزات نفاذ مقاعد الدرجة السياحية على متن العديد من الرحلات القادمة إلى دبي، وسط ارتفاع متباين في بعض الأسعار.

الجدير بالذكر أن حركة المسافرين في مطار دبي الدولي، سجلت نمواً استثنائياً خلال الأشهر من يوليو حتى نوفمبر، وذلك مقارنة مع أشهر فترة الإغلاق من مارس حتى يونيو. وارتفع عدد المسافرين في مطار دبي الدولي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 200% إلى 1.58 مليون مسافر، وذلك مقارنة مع أكثر من نصف مليون مسافر خلال يوليو (منذ استئناف حركة السياحة الدولية). وتشير التوقعات إلى أن حركة المسافرين في مطار دبي الدولي خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، ستسجل نمواً قوياً مقارنة بالأشهر الماضية، مما يجعل ديسمبر الأنشط في حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2020 وذلك منذ استئناف حركة الطيران الدولية واستقبال السياح.