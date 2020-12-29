شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 خوف وإغلاق.. وتحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

لم يكن أحد يتصور في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، ومع مطلع عقد جديد ما تضمره سنة 2020.. تلك السنة التي كانت تحمل للعديد من دول العالم نهاية خطط تنموية خمسية وعشرية موضوعة، أو بداية خطط تنموية أخرى مرسومة للنهوض بالوضع الاقتصادي، لكن ما حدث خلال هذا العام غير العالم، كما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، ففي غضون 12 شهراً شل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الاقتصاد واجتاح المجتمعات وحجر نحو أربعة مليارات إنسان في منازلهم، فحصد الوباء أرواح أكثر من 1.750 مليون نسمة، وأصيب ما لا يقل عن 7280 مليوناً بالفيروس وهي حصيلة تقل عن العدد الفعلي على الأرجح، وفيما فقد أطفال أهاليهم وأجدادهم، قضى البعض وحيداً في المستشفى مع منع الزيارات بسبب خطر انتقال العدوى، لم يكن ذلك هو كل ما مر خلال 12 شهراً وغير العالم، إذ إن تأثيرات الجائحة الاقتصادية التهمت رصيد سنوات من النمو العالمي، وأدخلت العالم في أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، وأسقطت الملايين في الفقر المدقع، وشطبت أيضاً ملايين الوظائف.. باختصار 12 شهراً مرت كما لو كانت جزءاً من فيلم روائي مأساوي.. لم يسمع فيه جمهور المشاهدين المحجورين في منازلهم سوى أصوات سيارات الإسعاف طوال الوقت حاملة المرضى لمستشفيات ميدانية أعدت خصيصاً لاستيعاب الآلاف مع تنامي الإصابات، بالإضافة إلى سيارات نقل الموتى التي حولتها بعض الدول إلى شاحنات كبيرة مبردة تقف في الشوارع والساحات مكدسة بعشرات بل ومئات الموتى الذين ينتظرون دورهم للدفن في مقابر جماعية بلا كلمة وداع من أحد.. وعلى الجانب الآخر أسر محجورة تعاني الجوع وشح المواد الغذائية، والمنع من الخروج، بينما على الجبهة الأمامية مسؤولو رعاية صحية ضغطت عليهم أعداد المرضى غير المتوقعة، ورغم قلة وسائل الحماية المتوفرة لهم، لم يتأخروا عن أداء واجبهم المهني والإنساني، وفيما كان اهتمام مسؤولي الدول الكبرى بضخ حزم تحفيز مليارية وتريليونية متوالية تستهدف انعاش الاقتصاد ومنع انهياره، كان هناك العديد من المستفيدين من الجائحة وما صنعته بالعالم.. شركات.. وأفراد.. وأخيرا ورغم ظهور العديد من اللقاحات التي طورتها شركات أدوية كبرى، لم يعد جمهور المشاهدين الذين خرجوا من الحجر قبل شهور قليلة بحثا عن لقمة العيش رغم الجائحة رافضين الإغلاق حتى لو كلفهم ذلك حياتهم، مكترثين بسلالة جديدة من الفيروس أكثر خطورة من سابقتها، بل جل همهم أن ينجون من مرض يضع مصابيه أمام بوابة الجحيم، فإما دخلوها وتخلصوا من هموم الدنيا، أو اكتفوا بالمشاهدة والألم قبل أن يعودوا سالمين إلى حياهم.. هنا تقترب أيام 2020 من الانتهاء لكنها تركت ندوباً على الجميع.. هنا نتذكر معا محطات عام مؤلم للكثيرين، لكنه أصر أن يترك بعضاً من عجائبه التي زادت من ثروات البعض مليارات، ومن نقلتهم من حياة اقتصادية ضيقة، إلى أخرى لم يكن يتصورونها.. وبينما يتوقع خبراء أن يتعرض الاقتصاد العالمي لخضات جديدة فقد أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من حصول ركود أسوأ من ذلك الذي تلا الأزمة المالية في 2008، إلا أن كثيرين يعتبرون أن الجائحة تحمل كارثة أكثر دمارا واستدامة.. هنا نرصد معكم محطات 2020 الاستثنائي.