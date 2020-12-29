شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كارلوس غصن في بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منذ فراره من اليابان قبل عام، حيث يُحاكم بتهم عدة، بينها التهرّب الضريبي، يعيش قطب صناعة السيارات كارلوس غصن في بيروت نمط حياة مختلفاً عن ذلك الذي عهده، مع منعه من السفر، وغيابه عن الأضواء.

واستفاد رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي، والرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، من أنّ لبنان لا يسلّم رعاياه إلى دولة أخرى لمحاكمتهم، ليبقى منذ فراره الغامض والمثير للجدل من طوكيو، بعيداً عن القضاء الياباني الذي كان وضعه قيد إقامة جبرية مشددة.

وبعدما كان يجوب الكوكب، يعيش غصن (66 عاماً) حياة هادئة في بيروت. يقيم في فيلا أنيقة، كانت شركة نيسان اشترتها ورمّمتها حين كان رئيسها، تقع في شارع راق في منطقة الأشرفية في بيروت.

ويمضي غصن وقته مع زوجته كارول، التي لم يغفل في أي من إطلالاته الإعلامية الحديث عنها، وعن عمق علاقاتهما. ويحيط نفسه بدائرة ضيّقة من الأصدقاء المقرّبين. ويقضي أحياناً إجازات قصيرة في بيوت الضيافة المنتشرة في مناطق جبلية عدّة في لبنان.

وفي مقابلة مع صحيفة «لوريان لو جور» الناطقة بالفرنسية في بيروت، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، قال غصن «لا أحنّ إلى أي شيء من حياتي السابقة، واليوم أشعر بأنني متجذّر (في لبنان)، وهذا ما لا يُقدّر بثمن».

ووصل غصن إلى بيروت نهاية العام الماضي، بعد فراره من اليابان حيث اعتقل في نوفمبر 2018، وأمضى 130 يوماً في السجن على مرحلتين. ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إليه، بينها عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار)، بحسب طوكيو.

ورغم الاتهامات، لا يزال كثر في لبنان في الدوائر السياسية والأكاديمية وقطاع الأعمال يعدون غصن «قدوة»، نظراً لمسيرته المهنية الطويلة في عالم صناعة السيارات، ونموذجاً عن «الإبداع» اللبناني في الخارج.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول، أطلّ غصن من على منبر جامعة لبنانية خاصة لأول مرة منذ أشهر، ليطلقا معاً برامج تدريب مخصصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتنمية مهارات الطلاب، فيما يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية.

ونشر غصن في نوفمبر كتاباً بعنوان «زمن الحقيقة» كتبه مع الصحفي الفرنسي المقرّب منه فيليب رياس، ليقدّم روايته الطويلة عن قصته، من دون أي نقد ذاتي أو كشف عن معلومات جديدة.

كما يشارك أيضاً في وثائقي قيد الإعداد حول مسيرته، من المفترض أن يتحوّل إلى مسلسل قصير عن حياته، يبدأ تصويره العام المقبل.

(أ.ف.ب)